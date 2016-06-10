Для капитального ремонта школ Нижнего Тагила требуется более 1 миллиарда рублей

По информации пресс-службы муниципалитета, заседание прошло при участии первого заместителя министра общего и профессионального образования Свердловской области Алексея Пахомова.

Во многих образовательных учреждениях уже ведутся работы по подготовке к новому учебному году. 42 детских сада прошли процедуру приемки, сообщил Игорь Юрлов.

Ряду школ города требуется проведение капитального ремонта. Проверка технического состояния зданий, проведенная управлением образования Нижнего Тагила совместно с министерством образования Свердловской области и МУП «Тагилгражданпроект», выявила 9 сооружений, полностью нуждающихся в обновлении. Капитальный ремонт необходим в зданиях школ №№ 34, 66, 70, 72. Школы №№ 32, 48, 85, 138 и 144 испытывают потребность в реконструкции. По оценке специалистов, примерная стоимость проведения этих работ составит 325 миллионов рублей для капитального ремонта и 964 миллиона рублей для реконструкции.

По сообщению начальника управления образования, в течение последних 15 лет, капитальный ремонт был проведен в двух школах Нижнего Тагила – это СОШ №7 и СОШ №49. Очереди на ремонт ожидает школа №56.

Руководству управления образования была поручена подготовка сметной документации для проведения текущего ремонта в зданиях школ,.а также разработка предложения по проведению капитального ремонта.