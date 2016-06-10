На площади Славы Нижнего Тагила приняли присягу 111 сотрудников ОВД (ФОТО)
Клятву на верность дали 80 сотрудников младшего и рядового состава и 31 сотрудник старшего и среднего состава.
Все сотрудники, которые приняли присягу, проходили обучение в центре профподготовки с декабря 2015 года. Полгода они совершенствовали свои знания в области юридических знаний, овладевали огневой и физической подготовкой, учились служебной грамотности, исполнению обязанностей сотрудников правоохранительных органов.
Символично, что это мероприятие проходит в преддверии главного государственного праздника – Дня России подчеркнул Сергей Носов.
День России – знаменательный день для россиян. Он отмечен в истории Нижнего Тагила примерами мужества и героизма сотрудников ОВД, которые не жалели своей жизни для спасения родины и сохранения покоя россиян. Примеры и память об этих людях имеются и в истории Нижнего Тагила. Улицы Горошникова, Юрьева, Голубова и Барышева навсегда вписаны в историю Тагила, как людей, мужественно защищавших свою родину, отметил глава города.
и пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское»
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