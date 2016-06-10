Уилл Стивенс займет место третьего пилота команды G-Drive Racing в Ле-Мане

Команда G-DriveRacing, выступающая под российским флагом в чемпионате мира FIAWEC, объявила об изменениях в составе накануне ключевого события сезона – гонки «24 часа Ле-Мана». Пилот Уилл Стивенс присоединится к экипажу болида #26, Роману Русинову и Рене Расту. Новость последовала вслед за сообщением о прекращении действия контракта между Натаниэлем Бертоном и командой G-DriveRacing.

Британский гонщик Уилл Стивенс, который продемонстрировал впечатляющие результаты во время второго этапа FIAWEC в Бельгии, переходит в состав G-DriveRacingна время гонки «24 часа Ле-Мана». После марафона он вернется в команду Manor для продолжения участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость сезона 2016.

24-летний Стивенс обладает блестящим резюме, достижениями в различных сериях, от Формулы Рено 3,5 до Формулы 1. Он присоединяется к G-DriveRacing, чтобы принять участие в первой в его карьере гонке «24 часа Ле Мана» 18 июня. Будучи ранее напарником немецкого пилота G-DriveRacing, Рене Раста, в гонках класса GT, британец проведет первые тренировки в российской команде на болиде #26 на официальных тестах в Ле-Мане в ближайшие выходные.

«От таких предложений не отказываются – я рад присоединиться к G-DriveRacingв Ле-Мане и разделить кокпит с Рене Растом и Романом Русиновым. У меня уже есть положительный опыт работы с Рене в кузовных гонках, и я знаю, что они также отлично сработались с Романом. Все это в совокупности повышает наши шансы на победу, так что я с нетерпением жду начала тестовых заездов в Ле-Мане. К счастью, команда Manor, за которую я еду в чемпионате FIAWEC в этом году, предоставила мне возможность сменить гараж на время 24-часового марафона. Предстоящая суточная гонка в Ле-Мане станет дебютной для меня. Без сомнения, это будет особенным событием в моей карьере, и я очень благодарен G-Drive за такой шанс», – сказал Уилл Стивенс, пилот болида G-DriveRacing #26 в гонке «24 часа Ле-Мана».

«Мы рады приветствовать Уилла в нашей команде. Уверен, прекрасный гонщик с выдающимися результатами быстро войдет в ритм и дополнит сильный дуэт Рене Раста и Романа Русинова (#26) в Ле-Мане. Выбор был логичным: Уилл хорошо знаком с прототипом Oreca, на котором G-DriveRacing выступает в этом сезоне. Он также очень быстр и знает, как выжать максимум из болида LMP2», - прокомментировал Александр Крылов, руководитель проекта G -Drive Racing, директор по региональным продажам «Газпром нефти».

Справка:

G-Drive – топливо нового поколения, которое реализуется на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преимуществ премиального топлива, содержащего активный комплекс присадок, – увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональная защита топливной системы двигателя.