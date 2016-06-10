В Нижнем Тагиле девушка Россия получила паспорт (ФОТО)

Ровно 14 лет назад в семье Шрамковых родилась девочка, которой родители дали имя Россия. В пятницу ей торжественно вручили паспорт.

Имя Россия — необычное, редкое, но красивое, такое же, как и вся наша страна. Эта церемония особенная. Символично, что в Нижнем Тагиле — городе, жители которого отличаются своим патриотизмом, любовью к Родине, есть девушка с таким именем сказал во время церемонии мэр Нижнего Тагила.

Редакция TagilCity.ru решила узнать, а были ли ещё дети с необычными именами в Нижнем Тагиле.

У нас было зарегистрировано имя мальчика — Тагил. Это тоже довольно необычное имя рассказали журналисту в ЗАГСе Ленинского района.

В ЗАГСе Пригородного района таких необычных имен не регистрировали. Зато там родители порой вспоминают о старорусских именах:

Просто старые, хорошо забытые красивые русские имена: Демьян, Назар, Макар, Влас. Сегодня одну девочку назвали Евангелиной. А каких-то очень необычных имен у нас не было.

Порой родители дают своим детям имена, которые могут вызвать насмешки или негативное отношение со стороны сверстников. Например, в Пермском крае двух братьев назвали Люцифер и Вольдемар. Чтобы подобного не происходило, в Свердловской области хотят запретить называть детей оскорбительными и чересчур вычурными именами.