В Нижнем Тагиле клининговая фирма с февраля не платит зарплату уборщицам

Светлана и Галина занимаются уборкой помещений в офисном здании в центре Нижнего Тагила. До февраля 2016 года заказчиком, на территории которого и работают женщины, был заключен договор на уборку помещений с компанией «Арсенал чистоты». Светлана и Галина были трудоустроены в этой клининговой фирме с июня 2015 года. «Арсенал чистоты» своевременно производил оплату труда своим сотрудникам.

Однако в декабре 2015 года компанией-подрядчиком был проведен новый конкурс. Его выиграл другой поставщик - фирма из Екатеринбурга, ООО «Кристалл Сервис». По условиям тендера новая подрядная организация должна была приступить к уборке помещений с 1 февраля 2016 года. Тогда Светлане и Галине было предложено заключить трудовой договор с новым работодателем. Что они и сделали, рассказала Светлана редакции TagilCity.ru. Таким образом, круг обязанностей и помещения для уборки остались те же, сменился лишь наниматель.

Размер оплаты труда по новому договору составил 6 500 рублей в месяц. По предыдущему зарплата была 6 000 рублей, рассказала женщина. Согласно условиям договора заработную плату должны были выплачивать до 25-го числа следующего месяца.

По словам Светланы, с начала действия нового договора им выплатили всего 3 000 рублей.

Проходит февраль, проходит март, апрель, май. Нам ничего не платят. Мы обращаемся к руководству организации, в которой моем полы. Они отвечают, что зарплату нам должна выплачивать фирма, с которой у нас заключен договор – «Кристалл Сервис», - рассказывает она.

Мы и директору «Кристалл Сервиса» звонили, она отвечает, что денег нет. Причину не называет.

Поначалу директор компании Надия Дегтярёва «кормила персонал завтраками», делится Светлана. Потом стала обещать выплатить задолженность «через неделю». Работницы терпеливо ждали неделю, затем снова звонили руководству, в ответ слышали те же обещания. И так на протяжении нескольких месяцев. При этом сотрудницы продолжали выполнять свои обязанности.

В апреле директор компании уже категорически заявила:

Денег нет и не будет! Я тут ни при чем. Поступлений нет от организации, с которой у нас заключен договор на обслуживание.

Впоследствии Надия Дегтярёва уже не отвечала на звонки уборщиц, отклоняла звонки и присылала смс: «Денег нет!»

25 апреля женщины обратились в госинспекцию труда Свердловской области. В конце мая они получили ответ, в котором говорилось, что ООО «Кристалл Сервис» выдано предписание о выплате заработной платы, организации выписан штраф.

По телефону Ольга Здерихина, инспектор труда, сообщила Светлане, что компанию проверили, у них действительно имеется задолженность перед персоналом. Выплаты организация произвести не может, потому что на её расчетном счете отсутствуют денежные средства.

На вопрос Светланы, какие дальнейшие действия им предпринять, госинспектор ответила:

Ждать. Они же не отказываются платить. Появятся деньги – выплатят задолженность.

Надия Дегтярёва, директор компании, выигравшей тендер, рассказала TagilCity.ru о причине задолженности:

Поступлений не было от заказчика. Всё выплатим в ближайшее время. В настоящее время расторгаем с заказчиком договор.

По данным системы «СПАРК», ООО «Кристалл Сервис» относится к микропредприятиям, с численностью персонала до 5 человек. На данный момент организацией заключено 10 контрактов на уборку помещений, из которых 4-мя основными заказчиками являются: ОАО «Энергосбытплюс» - договор на 4 млн. рублей; МАОУ СОШ №8 – договор на 2,3 млн. рублей; УФМС России по Свердловской области – договор на 1,9 млн. рублей; Курганский госуниверситет – договор на 1,5 млн. рублей.

Светлана рассказала, что её коллега, Галина, подала заявление в прокуратуру с требованием погасить задолженность по заработной плате в размере 18 894 рублей и выплатить моральную компенсацию в размере 10 000 рублей. Светлана добавила, что в ближайшее время собирается поступить таким же образом.

После расторжения договора с «Кристалл Сервисом» Заказчик заключил договор с предыдущей клининговой фирмой. Светлана уточнила, что с 16 мая этого года они снова числятся в прежней компании «Арсенал чистоты». Но трудовой договор с ними пока не перезаключен. Информация о смене работодателя донесена до работниц только на словах.

В компании «Арсенал чистоты» пояснили, что действительно с 16 мая уборщицы снова работают в их организации. Женщинам почтой будут направлены трудовые договоры. 20 или 21 июня им будет перечислена заработная плата за период с 16 по 31 мая. Размер оплаты труда в этой компании составляет 6 400 рублей в месяц. График работ остается прежним. Также в компании уточнили, что 30 июня «Арсенал чистоты» примет участие в тендере на уборку помещений компании.

Напомним, в мае в Нижнем Тагиле было возбуждено уголовное дело из-за задолженности МУП «Тагилгражданпроект» по заработной плате. Размер задолженности составил 11 миллионов рублей. В следственных органах СК РФ отмечают, что неоплата труда является грубым правонарушением прав человека. Подобные случаи тщательно расследуются, виновные привлекаются к ответственности в соответствие с законами Российской Федерации.