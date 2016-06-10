В Нижнем Тагиле на Красном камне жильцы приняли решение о закрытии пункта приёма вторсырья в подвале дома

У предпринимателя истекал срок аренды подвала, являющегося общедомовой собственностью. Решить дальнейшую судьбу подвала предполагалось с помощью сбора подписей жильцов. Предприниматель обвинял жительницу дома в нечестном сборе подписей и клевете. Жительница жаловалась на то, что из-за пункта приёма двор превращается в пристанище бомжей и алкоголиков.

Не верьте тому, что он вам говорил. Всё это неправда. Многие из их подписей были фальсифицированными. Они покинут наш двор навсегда сообщила тагильчанка Лидия.

Информацию о том, что предприниматель покинет арендуемые площади, подтвердили в управляющей компании.

Согласно решению жильцов, предприниматель покинет занимаемую им общедомовую площадь. В данный момент он вывозит своё имущество. До вторника он обязан сдать ключи от занимаемого помещения старшей по дому рассказала заместитель директора управляющей компании «Квартал» Ольга Нуякшина.

Ранее индивидуальный предприниматель рассказывал о том, как много им было сделано для благоустройства двора, в котором работает его пункт приёма вторсырья. В управляющей компании эту информацию подтвердили частично.

Асфальт у подъезда укладывался за деньги жильцов, а не за деньги предпринимателя. Арендатор занимался озеленением территории и покраской конструкций около своего входа добавила Ольга Нуякшина.