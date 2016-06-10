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В Нижнем Тагиле на Красном камне жильцы приняли решение о закрытии пункта приёма вторсырья в подвале дома
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле на Красном камне жильцы приняли решение о закрытии пункта приёма вторсырья в подвале дома

10 июня 2016, 15:15ОбществоПавел Щербина
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