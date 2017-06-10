Начальник отдела полиции №19 в Нижнем Тагиле вне рабочее время задержал подозреваемых в краже
Накануне 85-летняя тагильчанка стала жертвой мошенников. Доверчивая женщина пустила в дом двоих молодых людей, которые намеревались якобы проверить газовое оборудование. После ухода гостей старушка не досчиталась 300 тысяч рублей.
По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции составили ориентировки на подозреваемых. Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела по факту кражи в крупном размере.
Поймать преступников удалось случайно. Руководитель полиции №19 Игорь Эркенов накануне гулял вне рабочее время с семьей. Вдруг офицер заприметил двоих молодых людей, в которых узнал подозреваемых из ориентировок. Мужчины проникли в подъезд дома со своими ключами, а тем временем начальник отдела вызвал подмогу и продолжил наблюдение.
Задержанными оказались тагильчане 30-ти и 36-ти лет. Ранее они уже были судимы за имущественные преступления. В день своего задержания, как выяснилось, они намеревались обмануть еще одну пенсионерку.
За неравнодушие отличившийся руководитель отдела полиции №19 получит благодарность от начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское», передает пресс-служба ведомства.
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