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Начальник отдела полиции №19 в Нижнем Тагиле вне рабочее время задержал подозреваемых в краже
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник отдела полиции №19 в Нижнем Тагиле вне рабочее время задержал подозреваемых в краже

10 июня 2017, 10:15Общество
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