Начальник отдела полиции №19 в Нижнем Тагиле вне рабочее время задержал подозреваемых в краже

По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции составили ориентировки на подозреваемых. Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела по факту кражи в крупном размере.

Поймать преступников удалось случайно. Руководитель полиции №19 Игорь Эркенов накануне гулял вне рабочее время с семьей. Вдруг офицер заприметил двоих молодых людей, в которых узнал подозреваемых из ориентировок. Мужчины проникли в подъезд дома со своими ключами, а тем временем начальник отдела вызвал подмогу и продолжил наблюдение.

Задержанными оказались тагильчане 30-ти и 36-ти лет. Ранее они уже были судимы за имущественные преступления. В день своего задержания, как выяснилось, они намеревались обмануть еще одну пенсионерку.

За неравнодушие отличившийся руководитель отдела полиции №19 получит благодарность от начальника ММУ МВД России «Нижнетагильское», передает пресс-служба ведомства.