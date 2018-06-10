Кормили детей гнилью: директор МУП «Золушка» в Екатеринбурге уволен после проверки

Сотрудники прокуратуры при расследовании провели выемку документов и обыск на предприятии. В последствии установлено, что муниципальный комбинат питания завышал цены на госзакупках практически на 300%.

Также при приготовлении пищи в ход шли гнилые овощи и фрукты, а в блюдах был постоянный недовес. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Новый день».

Напомним, что в феврале 2018 года массово отравились ученики школы №140 и школ №64 и №74 в Екатеринбурге, где МУП «Золушка» занималось организацией питания.