Лишённая пятерых детей семья из Карпинска участовала в шоу на «Первом канале» (ВИДЕО)

28-летний Иван Савченко и 41-летняя Светлана лишились детей после того, как в органы опеки поступил анонимный звонок об избиении младших членов семьи. Позже выяснилось, что это сделала подруга одной из дочерей Светланы. На программе девушка призналась, что часто видит подругу с синяками, а также бывала свидетельницей избиения детей Иваном.

У супругов только трое общих детей, другие – от первого барка Светланы. 20-летний сын шесть лет назад был судим за групповое изнасилование своей тёти, сейчас его ожидает суд за покушение на убийство. Другой сын женщины отбывает срок за угон машин. Ранее у семьи уже изымали детей из-за антисанитарии и нехватки еды.

В Карпинске ожидают окончания следствия по статье «истязание несовершеннолетних». По каждому из ребят уже насчитывается по 18-30 эпизодов, рассказали URA.RU в опеке. Напомним, дети были изъяты из семьи Савченко в феврале 2018 года.