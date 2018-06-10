Меры безопасности в Екатеринбурге усилены в связи с ЧМ-2018
С 25 мая по 25 июля в Екатеринбурге усилены меры безопасности из-за проведения матчей Чемпионата мира по футболу. В связи с этим тагильчане предупреждаются о введении ряда ограничений.
Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, главные ограничения вводятся на оборот оружия, патронов, взрывчатых веществ, а также ядовитых веществ.
В случае обнаружения у граждан сотрудниками полиции указанных предметов и веществ, они будут изъяты и переданы на хранение в территориальные органы Федеральной службы войск национальной гвардии до окончания режима усиления.
Также в Екатеринбурге в указанные сроки введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (дронов). Нарушение повлечет за собой административную или уголовную ответственность.
Россияне, прибывшие в Екатеринбург для временного проживания, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия зарегистрироваться по месту жительства в территориальных органах МВД РФ.
Кроме того, в целях усиления безопасности тагильчанам рекомендовано при посещении Екатеринбурга в период с 25 мая по 25 июля иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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