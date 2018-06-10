Педофил из Невьянска совращает детей в социальной сети
8 июня в соцсетях появилась информация о педофиле, который добавляется в друзья к детям из Невьянска и просит их выполнить разные просьбы интимного характера.
Мама одной из школьниц разместила на своей странице в социальных сетях пост с предостережением, адресованный родителям. Женщина рассказала, что некий мужчина написал в личных сообщениях её несовершеннолетней дочери, в переписке он обратился к ребёнку с просьбой интимного характера.
После того, как девочка проигнорировала и заблокировала ему доступ, в сети появилась фейковая страница несовершеннолетней школьницы с её фотографиями.
В личной переписке извращенец стал рассылать одноклассникам девочки и незнакомым людям поддельные фотографии школьницы интимного характера. Мама девочки утверждает, что ребенок переживает большой стресс по этому поводу.
Поговорите со своими детьми, чтобы они закрыли профиль от чужих и удалили фото! -- мама пострадавшей школьницы призывает родителей обратить внимание на социальные сети своих детей.
Женщина обратилась к модераторам сайта за помощью, однако ответа или каких-либо действий пока не дождалась.
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