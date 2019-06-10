Благодаря «Россетям» на ПМЭФ–2019 не произошло ни одного сбоя в электроснабжении

Издание «Новые известия» пишет, что на ПМЭФ–2019 приехало более 19000 гостей. Делегаты представляли 145 стран. На форуме собрались лидеры шести государств мира, а также Генсек ООН. На мероприятие прибыл и президент России Владимир Путин.

Персонал «Россетей» круглосуточно осуществлял контроль состояния основных электросетевых мощностей ПМЭФ-2019. Именно эти объекты снабжали электроэнергией все здания, в которых проходил форум. На площадке «Экспофорума» развернули ситуационно-аналитический центр. Благодаря профессионализму энергетиков удалось избежать технологических нарушений на электросетях и, как следствие, отключений во время проведения ПМЭФ-2019.

В нынешнем году площадки КВЦ «Экспофорум» установили новый рекорд по потреблению электричества (11,7 МВт). Показатель 2019 года превысил прошлогодний (8,25 МВт) на целых 42%. 80 специалистов «Россетей» из 24 бригад и 18 единиц специальной техники стали гарантами бесперебойного электроснабжения форума. Энергетики работали на центральной площадке.