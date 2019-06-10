Благодаря «Россетям» на ПМЭФ–2019 не произошло ни одного сбоя в электроснабжении
За безопасностью на сетевых объектах Петербургского международного экономического форума следили энергетики корпорации «Россети». Специалистам компании удалось не допустить аварий и отключения электричества. Сам форум длился с шестого по восьмое июня 2019 года.
Издание «Новые известия» пишет, что на ПМЭФ–2019 приехало более 19000 гостей. Делегаты представляли 145 стран. На форуме собрались лидеры шести государств мира, а также Генсек ООН. На мероприятие прибыл и президент России Владимир Путин.
Персонал «Россетей» круглосуточно осуществлял контроль состояния основных электросетевых мощностей ПМЭФ-2019. Именно эти объекты снабжали электроэнергией все здания, в которых проходил форум. На площадке «Экспофорума» развернули ситуационно-аналитический центр. Благодаря профессионализму энергетиков удалось избежать технологических нарушений на электросетях и, как следствие, отключений во время проведения ПМЭФ-2019.
В нынешнем году площадки КВЦ «Экспофорум» установили новый рекорд по потреблению электричества (11,7 МВт). Показатель 2019 года превысил прошлогодний (8,25 МВт) на целых 42%. 80 специалистов «Россетей» из 24 бригад и 18 единиц специальной техники стали гарантами бесперебойного электроснабжения форума. Энергетики работали на центральной площадке.
Заместитель гендиректора - главный инженер «Россетей» Андрей Майоров взял на себя обязанности по руководству подготовкой к проведению ПМЭФ-2019. Работы велись в рамках функционирования регионального штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения ПМЭФ-2019. Свою помощь оказали и члены правительства Санкт-Петербурга, а также сотрудники фонда «Росконгресс».