МЧС Свердловской области начала рейд по проверке пожарных гидрантов

Сейчас в Свердловской области насчитывается 29 тысяч источников противопожарного водоснабжения, из них 24 тысячи — пожарные гидранты. Во время рейда специалисты производят не только пуск водоснабжения, но и исследуют наружное и внутреннее состояние колодцев.