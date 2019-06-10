МЧС Свердловской области начала рейд по проверке пожарных гидрантов
Сегодня, 08:42ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области стартовал рейд «Водоисточник», направленный на проверку источников наружного противопожарного водоснабжения, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сейчас в Свердловской области насчитывается 29 тысяч источников противопожарного водоснабжения, из них 24 тысячи — пожарные гидранты. Во время рейда специалисты производят не только пуск водоснабжения, но и исследуют наружное и внутреннее состояние колодцев.
Проверка прошла в Карпинске, там выявлены нарушения, в частности, некоторые колодцы оказались открыты. Вокруг люков сооружены временные ограждения, обеспечить безопасность должна администрация муниципалитета. Соответствующее письмо направлено в адрес главы города.
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