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МЧС Свердловской области начала рейд по проверке пожарных гидрантов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Gidrant.jpg.1024x0 q85

МЧС Свердловской области начала рейд по проверке пожарных гидрантов

Сегодня, 08:42ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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