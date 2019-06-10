Международную студвесну в Ставрополе посетили 220 тысяч человек

В Ставрополе в субботу завершился грандиозный международный молодежный фестиваль – Студенческая весна стран ШОС и БРИКС. Ее приурочили к году председательства России в Шанхайской организации сотрудничества. Посетителями мероприятий студвесны, по подсчетам организаторов, стали около 220 тысяч человек.

Участниками интернациональной студенческой весны стали 2,5 тысячи представителей всех стран двух международных организаций. А программа фестиваля включала большое количество мероприятий по семи тематическим направлениям: лидерство, медиа, музыка, красота, спорт, образование и искусство. Участников и гостей ждала не только разнообразная развлекательная программа, но и деловые мероприятия, образовательные форумы, мастер-классы, дискуссии.

Первый фестиваль такого уровня получил поддержку ЮНЕСКО.

«Уверен, участники студвесны увезут с собой большой багаж новых знаний. Пусть они воплотятся в полезные проекты, которые будут реализованы по всему миру», - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На полях международной студенческой весны прошли и деловые встречи. Так, делегации России и Грузии договорились организовать совместную бизнес-миссию в Иран. В Казани решено открыть российско-грузинский бизнес-инкубатор. А в Пятигорске должен появиться Центр грузинского языка и культуры.

Прошли также переговоры российской и вьетнамской делегаций.