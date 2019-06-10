Роскачество взялось за детское питание и микроволновки

Среди товаров, которые специалисты проверят в этом году также — цельнозерновой хлеб, детские молочные смеси, детское пюре, школьная форма, детская одежда.

Недавно специалисты Роскачества исследовали компьютерные антивирусы. Лучшей антивирусной компанией вновь стала Bitdefender, она уже три года подряд занимает лидирующие позиции. Помимо этого, специалисты изучили программы для мобильных телефонов от диспетчерских служб такси, а также проверили, как оказываются услуги пассажирских перевозок.