На этой неделе среда будет нерабочей

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В честь Дня России 12 июня будет нерабочим днём, сообщил Роструд. Также рабочий день во вторник 11 июня будет сокращен на час.
Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду передаёт «РИА Новости» сообщение Роструда
Всего в июне этого года будет 19 рабочих дней и 11 выходных вместе с праздником. Следующие длинные выходные будут в ноябре.
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