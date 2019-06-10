На этой неделе среда будет нерабочей

Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду передаёт «РИА Новости» сообщение Роструда

Всего в июне этого года будет 19 рабочих дней и 11 выходных вместе с праздником. Следующие длинные выходные будут в ноябре.