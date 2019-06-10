Российские газеты выйдут с надписью «Я/Мы Иван Голунов»

Акция направлена на поддержку журналиста «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков. Аналогичная акция проходила во Франции и была использована по всему миру. Тогда газеты публиковали лозунг «Я — Шарли», как символ осуждения расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Участвующие в акции российские СМИ требуют детальной проверки обстоятельств задержания журналиста, а также прозрачности расследования.