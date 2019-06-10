Российские газеты выйдут с надписью «Я/Мы Иван Голунов»

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Российские газеты «Ведомости», РБК, «Коммерсант» 10 июня выйдут с надписью на первой полосе «Я/Мы Иван Голунов», пишут «Новые известия».
Акция направлена на поддержку журналиста «Медузы», задержанного по подозрению в сбыте наркотиков. Аналогичная акция проходила во Франции и была использована по всему миру. Тогда газеты публиковали лозунг «Я — Шарли», как символ осуждения расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.
Участвующие в акции российские СМИ требуют детальной проверки обстоятельств задержания журналиста, а также прозрачности расследования.
Напомним, что Ивана Голунова задержали 4 июня, у него нашли наркотики. Как сообщает сам Иван, наркотические средства ему подкинули. Коллеги Голунова вышли на акции протеста. Задержание представителя СМИ связывают с его последними громкими расследованиями. 8 июня Ивана отпустили под домашний арест.
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