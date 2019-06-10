Ройзман о ситуации с Голуновым: «Дело по наркотикам похоронить невозможно»

Бывший глава города и основатель фонда «Город без наркотиков» подчеркнул, что ожидать быстрой развязки не стоит, даже если журналисту подкинули наркотики. Следствию предстоит выяснить, кем сфабриковано дело, если это действительно так.

Также, по мнению Ройзмана, в деле нет никаких оснований говорить о «приготовлении к сбыту наркотиков», данное обвинение требует обширной доказательной базы, а ход следствия должен быть предан огласке в связи с общественным резонансом.

Дело по наркотикам похоронить невозможно, потому что наличие наркотиков — уже материальный состав преступления, и раскрывать придется,пояснил Ройзман.