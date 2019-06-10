Ройзман о ситуации с Голуновым: «Дело по наркотикам похоронить невозможно»
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в соцсети высказался касательно ситуации вокруг журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Бывший глава города и основатель фонда «Город без наркотиков» подчеркнул, что ожидать быстрой развязки не стоит, даже если журналисту подкинули наркотики. Следствию предстоит выяснить, кем сфабриковано дело, если это действительно так.
Также, по мнению Ройзмана, в деле нет никаких оснований говорить о «приготовлении к сбыту наркотиков», данное обвинение требует обширной доказательной базы, а ход следствия должен быть предан огласке в связи с общественным резонансом.
Дело по наркотикам похоронить невозможно, потому что наличие наркотиков — уже материальный состав преступления, и раскрывать придется,пояснил Ройзман.
Напомним, что Голунова задержали в Москве 4 июня, об этом его родственники узнали спустя 12 часов. У журналиста при себе были найдены наркотики, однако он заявляет, что ему их подкинули. Коллеги Голунова считают, что это связано с профессиональной деятельностью и рядом громких расследований журналиста. Журналисты России вышли на пикеты в поддержку Голунова. 8 июня суд отправил журналиста «Медузы» под домашний арест.