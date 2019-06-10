Советник президента РФ Кобяков возьмет на контроль дело журналиста Голунова

В Кремле следят за ситуацией с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По словам Дмитрия Пескова, данное дело породило большое количество вопросов. Однако пресс-секретарь президента России считает, что, несмотря на подмену фотографий в деле Голунова, говорить о недоверии к МВД «неверно».

Нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, везде работают люди. Нигде нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное - потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получилось, пояснил Песков.

По мнению пресс-секретаря, Генпрокуратура отреагирует на нарушения, которые возникли в процессе задержания журналиста. Кроме того, все материалы дела изучит советник президента РФ Антон Кобяков.

Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания, подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что дело Голунова также является главным поводом для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри МВД.