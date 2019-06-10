Советник президента РФ Кобяков возьмет на контроль дело журналиста Голунова
Уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова изучит и возьмет на контроль советник Владимира Путина Антон Кобяков, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В Кремле следят за ситуацией с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По словам Дмитрия Пескова, данное дело породило большое количество вопросов. Однако пресс-секретарь президента России считает, что, несмотря на подмену фотографий в деле Голунова, говорить о недоверии к МВД «неверно».
Нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, везде работают люди. Нигде нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное - потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получилось, пояснил Песков.
По мнению пресс-секретаря, Генпрокуратура отреагирует на нарушения, которые возникли в процессе задержания журналиста. Кроме того, все материалы дела изучит советник президента РФ Антон Кобяков.
Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания, подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь отметил, что дело Голунова также является главным поводом для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри МВД.
Напомним, корреспондент «Медузы» был задержан 4 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. По словам самого Ивана Голунова, наркотические вещества ему подбросили сотрудники правоохранительных органов. В доме журналиста был проведен обыск, в ходе которого полицейские якобы обнаружили «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». О задержании Голунова по подозрению в сбыте наркотиков его родные и коллеги узнали только спустя 12 часов. Коллеги журналиста не верят в его причастность к наркотикам. Они написали серию открытых писем в его поддержку и вышли на пикеты, а также заново опубликовали статьи, за которые, по их мнению, Ивана могли задержать на самом деле.