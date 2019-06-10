Тагильская «Армата» признана лучшим танком в мире

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«Армата», изготовленная на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, возглавила рейтинг лучших танков России и мира, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Второе место рейтинга занял французский Leclerc, на третьем месте расположился немецкий Leopard 2.
Как пишет иностранное издание World Digital News, основными преимуществами тагильской «Арматы» являются масса, броня, калибр орудия и мощность двигателя. Конструкторам удалось добиться снижения массы танка до 49 тонн, что позволило его сделать менее заметным для противника. Танк способен развивать скорость до 90 километров в час, превосходит в маневренности своих конкурентов и обладает толщиной лобовой брони в 950 миллиметров.
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