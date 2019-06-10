Тагильская «Армата» признана лучшим танком в мире

Как пишет иностранное издание World Digital News, основными преимуществами тагильской «Арматы» являются масса, броня, калибр орудия и мощность двигателя. Конструкторам удалось добиться снижения массы танка до 49 тонн, что позволило его сделать менее заметным для противника. Танк способен развивать скорость до 90 километров в час, превосходит в маневренности своих конкурентов и обладает толщиной лобовой брони в 950 миллиметров.