В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после акций протеста в сквере у Драмтеатра
СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело после несанкционированных акциях протеста против строительства Храма-на-Драме, сообщает интернет-издание Znak.
Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» (статья 212 УК РФ). Дело пока бесфигурантное из-за «неочевидных перспектив» и высокого резонанса события, сообщает Znak, ссылаясь на свой источник.
СУ СКР региона отказалось от комментариев по данному делу.
Напомним, после того, как в ночь на 13 мая в сквере на Октябрьской площади был сооружен забор, горожане вышли на стихийные акции протеста. Митинги проходили целую неделю. В результате были задержаны около 100 человек. Часть задержанных приговорена к административному аресту, остальным назначены общественные работы. Большая часть задержанных выплатят штраф в размере 10-15 тысяч рублей.
После того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал протесты в сквере за Театром драмы, городские власти обещали организовать опрос относительно места, где будет построен храм.