В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после акций протеста в сквере у Драмтеатра

Напомним, после того, как в ночь на 13 мая в сквере на Октябрьской площади был сооружен забор, горожане вышли на стихийные акции протеста. Митинги проходили целую неделю. В результате были задержаны около 100 человек. Часть задержанных приговорена к административному аресту, остальным назначены общественные работы. Большая часть задержанных выплатят штраф в размере 10-15 тысяч рублей.