В Москве разгромили офис редакции «Сноб»

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В ночь с 9 июня на 10 неизвестный проник в здание на Берсеневской набережной и устроил погром в редакции «Сноба», передаёт «Медуза» со ссылкой на главного редактора издания Ксению Чудинову. По её словам, неизвестный проник через соседний офис и уничтожил технику в помещении.
Ксения Чудинова сказала, что не знает мотивов погромщика. В здание с 9 утра работают следователи.
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Фото: издание "Сноб"
Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен, сказала Чудинова «МБХ Медиа».
Чудинова также заявила, что изданию может понадобиться помощь с компьютерами для работы. Сейчас некоторые сотрудники издания продолжили работу в офисе телеканала «Дождь». «Эхо Москвы» написали, что отправит «Снобу» макбук.
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