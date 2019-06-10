В Москве разгромили офис редакции «Сноб»

Ксения Чудинова сказала, что не знает мотивов погромщика. В здание с 9 утра работают следователи.

Фото: издание "Сноб"

Влезли к нашим соседям и заодно к нам — офис полностью разгромлен, сказала Чудинова «МБХ Медиа».