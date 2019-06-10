В Нижнем Тагиле гособвинитель запросил пять лет колонии для владельца «Планеты»
Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила запросила пять лет лишения свободы в колонии общего режима для Юрия Юдина — основателя компании «ITM Холдинг», куда входит интернет-провайдер «Планета», пишет АН «Между строк».
Слушание назначено на 10 июня, сегодня Юдин скажет последнее слово, после этого, возможно, будет зачитан приговор.
Напомним, что Юдину предъявлено обвинение по трем эпизодам насилия над детьми. Первый случай произошел с ребенком сожительницы бизнесмена. По ее просьбе мужчина «воспитывал» несовершеннолетнего, надевая на ребенка ошейник, бил его током и втыкал в пальцы иголки. Экспертиза показала, что несовершеннолетний, в силу возраста, воспринимал насилие как норму.
По словам экс-сотрудников компании, Юдин основал секту, где проводил различные ритуалы с участием своих сотрудников и их детей. В середине августа 2018 года Юдин покинул пост гендиректора «ITM Холдинга», но остался владельцем 30% акций компании. В сентябре прошлого года дело было переквалифицировано со статьи «Истязание» на «Побои», что позволило освободить бизнесмена. Однако позже дело вернули на пересмотр. Теперь Юдину грозит реальное наказание.