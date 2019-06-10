В Нижнем Тагиле гособвинитель запросил пять лет колонии для владельца «Планеты»

Слушание назначено на 10 июня, сегодня Юдин скажет последнее слово, после этого, возможно, будет зачитан приговор.

Напомним, что Юдину предъявлено обвинение по трем эпизодам насилия над детьми. Первый случай произошел с ребенком сожительницы бизнесмена. По ее просьбе мужчина «воспитывал» несовершеннолетнего, надевая на ребенка ошейник, бил его током и втыкал в пальцы иголки. Экспертиза показала, что несовершеннолетний, в силу возраста, воспринимал насилие как норму.

Видео Видео: е1.ru