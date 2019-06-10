В Нижнем Тагиле многодетные семьи Вагонки получили пожарные извещатели
Сегодня, 09:30ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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6 июня в Дзержинском районе Нижнего Тагила прошел рейд по установке пожарных извещателей в квартирах, где проживают многодетные семьи, сообщает Центр защиты населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожарные извещатели приобретаются из средств муниципального бюджета и устанавливаются бесплатно в многодетных семьях с целью предупреждения пожаров. В этот раз пожарные извещатели получили пять многодетных семей Вагонки, в которых воспитываются в общей сложности 12 детей, двое из них — дети-инвалиды.
Члены семей прошли инструктаж и получили методические материалы.
Ранее пожарные извещатели получили четыре многодетные семьи Тагилстроевского района.
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