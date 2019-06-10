В Нижнем Тагиле многодетные семьи Вагонки получили пожарные извещатели

Пожарные извещатели приобретаются из средств муниципального бюджета и устанавливаются бесплатно в многодетных семьях с целью предупреждения пожаров. В этот раз пожарные извещатели получили пять многодетных семей Вагонки, в которых воспитываются в общей сложности 12 детей, двое из них — дети-инвалиды.