В Нижнем Тагиле пройдут учения по спасению людей на воде
Сегодня, 19:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 июня в Нижнем Тагиле пройдут учения спасателей и волонтеров по спасению тонущих, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Учения проведут специалисты МБУ «Центр защиты населения» в парке имени А. П. Бондина. На практическое занятие приглашаются все желающие волонтеры. Спасатели и водолазы покажут методы спасения людей на воде. После этого волонтеры смогут отработать необходимые навыки. Кроме того, собравшимся продемонстрируют приемы оказания первой медицинской помощи спасенному из воды человеку.
Тренировка запланирована с 11.00 до 12.00.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей