В Нижнем Тагиле пройдут учения по спасению людей на воде

Учения проведут специалисты МБУ «Центр защиты населения» в парке имени А. П. Бондина. На практическое занятие приглашаются все желающие волонтеры. Спасатели и водолазы покажут методы спасения людей на воде. После этого волонтеры смогут отработать необходимые навыки. Кроме того, собравшимся продемонстрируют приемы оказания первой медицинской помощи спасенному из воды человеку.