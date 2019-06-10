В Свердловской области зафиксирован новый приток мигрантов из стран СНГ

С января по апрель 2019 года на территорию Свердловской области из стран СНГ приехало 5 тыс. 326 человек, а уехало — 1,5 тыс. Таким образом, прирост вдвое превышает прошлогодний показатель и составляет 3 тыс. 188 человек. Из других государств за четыре месяца прибыло 842 человека, следует из статистики, опубликованной Свердловскстатом.