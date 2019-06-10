Житель Свердловской области спас выброшенного из окна младенца

Вечером 6 июня житель Североуральска находился в состоянии алкогольного опьянения у своей подруги. Когда женщина вышла в магазин, мужчина взял на руки ее двухмесячного ребенка, разбил в квартире окно и выбросил младенца на улицу. В этот момент 44-летний гражданин, услышав звон бьющегося стекла и заметив ребенка в окне, подбежал к дому и успел поймать ребенка.

После этого младенец был доставлен в больницу. Однако медики отметили, что травм малыш не получил. В ближайшее время он будет выписан.