Житель Свердловской области спас выброшенного из окна младенца
В Североуральске местный житель поймал младенца, которого выбросил из окна пьяный мужчина, сообщает «Комсомольская правда».
Вечером 6 июня житель Североуральска находился в состоянии алкогольного опьянения у своей подруги. Когда женщина вышла в магазин, мужчина взял на руки ее двухмесячного ребенка, разбил в квартире окно и выбросил младенца на улицу. В этот момент 44-летний гражданин, услышав звон бьющегося стекла и заметив ребенка в окне, подбежал к дому и успел поймать ребенка.
После этого младенец был доставлен в больницу. Однако медики отметили, что травм малыш не получил. В ближайшее время он будет выписан.
Злоумышленник, который подозревается в покушении на убийство малолетнего, задержан. В Следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. Органы профилактики рассматривают перспективу дальнейшего нахождения ребенка в семье. Спаситель малолетнего будет представлен к награде.