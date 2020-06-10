Губернатор рассказал, будут ли открывать детские сады в Свердловской области

По словам Куйвашева, в регионе работают 2634 группы в 738 детских садах для 25 323 детей. Еще 37 дежурных групп работают в частных садиках. Также он написал, что 245,9 млн рублей было выделено на закупку оборудования и средств дезинфекции.

Думаю, вы понимаете, что вирус в группе садика может распространиться очень быстро, написал губернатор.

Глава региона отметил, что по области процент заболевших коронавирусом детей составляет 15,5% и периодически в садиках фиксируют случаи заражения.

Поэтому мы очень аккуратно принимаем решения об открытии новых групп и пока не можем позволить работать садикам на полную мощность, сказал Куйвашев.