Куйвашев назвал возможную дату проведения фестиваля Ural Music Night
Сегодня, 20:05ОбществоФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Евгений Куйвашев рассказал, когда в Екатеринбурге станет возможно провести фестиваль «Ночь музыки». Об этом губернатор рассказал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Глава региона допустил, что проведение Ural Music Night могут перенести на 15 августа, когда в городе будут праздновать День города.
По словам Куйвашева, фестиваль собирает каждый год все больше участников, но из-за пандемии в этом году ее пришлось перенести. Сроки сейчас обсуждает оргкомитет. Также губернатор подчеркнул, что перенос фестиваля на День города – это лишь один из вариантов.
Напомним, что массовые мероприятия отменены в Свердловской области с марта в связи с эпидемобстановкой по коронавирусу.
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