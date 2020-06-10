Куйвашев назвал возможную дату проведения фестиваля Ural Music Night

Глава региона допустил, что проведение Ural Music Night могут перенести на 15 августа, когда в городе будут праздновать День города.

По словам Куйвашева, фестиваль собирает каждый год все больше участников, но из-за пандемии в этом году ее пришлось перенести. Сроки сейчас обсуждает оргкомитет. Также губернатор подчеркнул, что перенос фестиваля на День города – это лишь один из вариантов.