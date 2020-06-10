«Куйвашев рискует». Грозит ли рост числа заболевших срывом голосования по Конституции
1 июля пройдет общероссийское голосование за поправки в Конституцию, которое из-за пандемии коронавируса было перенесено с конца апреля. Однако в Свердловской области сохраняется неблагоприятная эпидобстановка. Может ли это стать угрозой голосованию — в материале TagilCity.ru.
Чуть меньше месяца остается до дня проведения референдума, а эпидобстановка в Свердловской области все еще неблагополучная. Начиная с 25 мая ежесуточно заболевших выявляется более 200 человек. Самое большое количество зараженных за сутки в регионе было 3 июня — 357 человек. Количество умерших также продолжает расти — с 1 июня каждый день по два человека. По итогу, по оценкам эпидемиологов, коэффициент прироста за прошлую неделю составил 1,3. Этот показатель говорит об активном эпидемиологическом процессе.
Ни о каком полном снятии ограничительных мер в регионе речи пока не идет. Губернатор региона Евгений Куйвашев продлил ограничения до 15 июня, разрешив лишь работать магазинам площадью не более 400 квадратных метров и с отдельным входом.
Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к полному снятию ограничений,отмечает Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
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На прошлой неделе мы много обсуждали стратегию постепенного снятия ограничений. В этом вопросе есть много «за» и «против», но давайте попробуем сделать еще один шаг в сторону нормальной жизни. Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей. В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения. В противном случае магазин может быть снова закрыт. Проверки будут, не надейтесь, что пронесет. Было много вопросов про санитарную декларацию, которую мы собирались ввести для организаций, возобновляющих работу. Еще раз внимательно изучив все предложения, я принял решение не создавать дополнительную административную нагрузку на бизнес в этот и без того непростой период. В случае открытия после карантина никакую декларацию заполнять не нужно. При этом предлагаю вам внимательно изучить рекомендации Роспотребнадзора по сферам деятельности: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19.php Для остальных сфер (кроме тех, кому было разрешено работать ранее) продолжают действовать ограничительные меры. Указ об их продлении подписан на срок до 15 июня. Еще через неделю в зависимости от динамики заболеваемости буду принимать решения о дополнительных послаблениях или о продлении ограничений. Теперь отвечаю на ваши вопросы. Продолжение в галерее и stories
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Все массовые мероприятия запрещены, однако о том, как в области пройдет референдум по поправкам в Конституцию, губернатор не сообщает. Плохая эпидемиологическая обстановка мало вяжется с таким масштабным событием, как референдум. Неизбежно массовое скопление людей на участках голосования. Известно, что ЦИК и Роспотребнадзор выпустили рекомендации по проведению референдума, согласно которым, для проведения мероприятия предпочтительнее оборудовать площадку на открытом воздухе. Кроме того, следует заранее проработать и утвердить схему передвижения участников голосования, чтобы избежать скопления людей — отдельные вход и выход, разделительные линии для социальной дистанции. Также должна быть обеспечена дезинфекция рук и термометрия. Но все перечисленное носит рекомендательный характер. Непонятно, кто будет контролировать выполнение условий, а также — везде ли их будут соблюдать.
Однако существует вариант и проведения референдума в закрытых помещениях. В этом случае также предусмотрены дезинфекция, термометрия, обработка рук и наличие СИЗ. При этом ЦИК не исключает, что голосование пройдет в несколько дней.
Говорится и о возможности проведения голосования дистанционно. Уже сейчас понятно, что столь массовое мероприятие может спровоцировать новую вспышку коронавирусной инфекции в регионе, ведь даже без проведения массовых мероприятий Свердловская область находится в топе эпиднеблагоприятных по России.
К 1 июля порог заболеваемости в области, возможно, начнет снижаться. Но массовые мероприятия вводить еще будет рано. Что будет после референдума, особенно в Екатеринбурге, неизвестно. Пример того же склада «Красное и белое» говорит о том, что скопление народа еще ни к чему хорошему не приводило,считает врач-инфекционист одной из больниц Свердловской области.
Кроме того, из-за неблагоприятной эпидобстановки голосование в очном режиме может сорваться вообще. При этом Кремль ждет от регионов явки минимум в 60%. Представитель партии «Яблоко» Иван (попросивший при публикации не упоминать фамилию) заявляет:
Сейчас губернатор между двух огней — с одной стороны, нужно обеспечить нужный процент явки в регионе, с другой — не допустить новой волны заболеваемости. И одно взаимоисключает другое. Вообще, считаю, Куйвашеву, в этом случае не нужно было снимать ограничения до референдума.
В этой ситуации главную роль играет мнение Роспотребнадзора. По данным Ура.ру, Куйвашев не может принять решение без главы регионального ведомства Дмитрия Козловских, а у него имеется своя позиция по вопросу снятия ограничений. В середине мая Куйвашев попытался ввести первый этап снятия ограничительных мер — открыть магазины, разрешить прогулки, занятия спортом и т. д. Однако тогда губернатор наткнулся на препятствие в виде рекомендаций Роспотребнадзора, так как ни один из трех разработанных ведомством критериев в регионе не был соблюден, ограничения пришлось продлить. А недавнее решение губернатора по поводу открытия магазинов может сыграть не в пользу предстоящего голосования, отмечают источники.
Мне вообще не понятно, как Куйвашев разрешил магазинам даже с небольшой площадью открываться. Ведь предпосылок для этого нет — коэффициент прироста заболеваемости у нас пока больше 1, то есть, выше нормы,поделился мнением представитель партии «Яблоко».
При этом в соседних регионах эпидобстановка значительно лучше. Тюменская область с 17 мая приступила к первому этапу снятия ограничений, с 30 мая начался второй. Всего в регионе 1981 заболевший коронавирусом и 34 смерти, коэффициент заболеваемости 0,78. Челябинская область уступает в показателях Тюменской — 3880 заболевших и 143 смерти. Однако и там рост числа зараженных идет на спад. 24 мая глава региона Алексей Текслер объявил о начале первого этапа выхода из режима ограничений.
В Свердловской области сейчас число заразившихся составляет более восьми тысяч человек. Губернатор региона Евгений Куйвашев связывает рост числа заболевших с увеличением количества тестирований на COVID-19.
В Свердловской области остается высоким количество выявленных случаев коронавируса. Это связано с тем, что мы проводим большое количество исследований, сделано уже больше 320 тыс. лабораторных тестов на COVID-19,пишет глава области на своей странице в Instagram.
По мнению врачей, основная причина увеличения числа заболеваемости — социальные факторы и интенсивность контактов.
Некоторым организациям разрешили работу, но при этом они должны брать на себя ответственность за здоровье сотрудников. Проверять в постоянном режиме эти компании не предоставляется возможным. Поэтому не понятно — соблюдают ли они санитарные правила,считает врач-инфекционист.
В пример приводится все та же ситуация со вспышкой COVID-19 на складе «Красное и белое», которая отсрочила выход Свердловской области на плато заболеваемости.
Понятно, что для властей референдум носит принципиальный характер, отыграть назад нельзя. Все задачи поставлены Москвой и регионам просто необходимо их выполнить. Думаю, Свердловская область все-таки соберет явку в 60%. Те, кто побоятся идти на голосование из-за коронавируса, будут в меньшинстве. Тем более, есть вариант заочного голосования. Куйвашев, конечно, рискует, начиная выход из ограничений уже сейчас, но, с другой стороны, давление на него оказывают представители бизнеса, которые уже понесли немалые убытки из-за «коронавирусных выходных» и хотят начать восстанавливать работу в полном объеме,рассказал TagilCity.ru политолог Андрей Панов.
Таким образом, перед голосованием по Конституции губернатор ввел послабления для бизнеса, что увеличит поток людей и число контактов. По мнению экспертов, это может сыграть «злую шутку» перед важным для страны голосованием. Несмотря на то, что, по оценкам экспертов, Свердловская область все-же соберет минимальный процент явки на голосование по поправкам в Конституцию РФ, риск, связанный с новой вспышкой коронавируса после референдума существует. Пока регион находится в нестабильной ситуации.