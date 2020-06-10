«Куйвашев рискует». Грозит ли рост числа заболевших срывом голосования по Конституции

Чуть меньше месяца остается до дня проведения референдума, а эпидобстановка в Свердловской области все еще неблагополучная. Начиная с 25 мая ежесуточно заболевших выявляется более 200 человек. Самое большое количество зараженных за сутки в регионе было 3 июня — 357 человек. Количество умерших также продолжает расти — с 1 июня каждый день по два человека. По итогу, по оценкам эпидемиологов, коэффициент прироста за прошлую неделю составил 1,3. Этот показатель говорит об активном эпидемиологическом процессе.

Ни о каком полном снятии ограничительных мер в регионе речи пока не идет. Губернатор региона Евгений Куйвашев продлил ограничения до 15 июня, разрешив лишь работать магазинам площадью не более 400 квадратных метров и с отдельным входом.

Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к полному снятию ограничений,отмечает Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Все массовые мероприятия запрещены, однако о том, как в области пройдет референдум по поправкам в Конституцию, губернатор не сообщает. Плохая эпидемиологическая обстановка мало вяжется с таким масштабным событием, как референдум. Неизбежно массовое скопление людей на участках голосования. Известно, что ЦИК и Роспотребнадзор выпустили рекомендации по проведению референдума, согласно которым, для проведения мероприятия предпочтительнее оборудовать площадку на открытом воздухе. Кроме того, следует заранее проработать и утвердить схему передвижения участников голосования, чтобы избежать скопления людей — отдельные вход и выход, разделительные линии для социальной дистанции. Также должна быть обеспечена дезинфекция рук и термометрия. Но все перечисленное носит рекомендательный характер. Непонятно, кто будет контролировать выполнение условий, а также — везде ли их будут соблюдать.

Однако существует вариант и проведения референдума в закрытых помещениях. В этом случае также предусмотрены дезинфекция, термометрия, обработка рук и наличие СИЗ. При этом ЦИК не исключает, что голосование пройдет в несколько дней.

Говорится и о возможности проведения голосования дистанционно. Уже сейчас понятно, что столь массовое мероприятие может спровоцировать новую вспышку коронавирусной инфекции в регионе, ведь даже без проведения массовых мероприятий Свердловская область находится в топе эпиднеблагоприятных по России.

К 1 июля порог заболеваемости в области, возможно, начнет снижаться. Но массовые мероприятия вводить еще будет рано. Что будет после референдума, особенно в Екатеринбурге, неизвестно. Пример того же склада «Красное и белое» говорит о том, что скопление народа еще ни к чему хорошему не приводило,считает врач-инфекционист одной из больниц Свердловской области.

Кроме того, из-за неблагоприятной эпидобстановки голосование в очном режиме может сорваться вообще. При этом Кремль ждет от регионов явки минимум в 60%. Представитель партии «Яблоко» Иван (попросивший при публикации не упоминать фамилию) заявляет:

Сейчас губернатор между двух огней — с одной стороны, нужно обеспечить нужный процент явки в регионе, с другой — не допустить новой волны заболеваемости. И одно взаимоисключает другое. Вообще, считаю, Куйвашеву, в этом случае не нужно было снимать ограничения до референдума.

В этой ситуации главную роль играет мнение Роспотребнадзора. По данным Ура.ру, Куйвашев не может принять решение без главы регионального ведомства Дмитрия Козловских, а у него имеется своя позиция по вопросу снятия ограничений. В середине мая Куйвашев попытался ввести первый этап снятия ограничительных мер — открыть магазины, разрешить прогулки, занятия спортом и т. д. Однако тогда губернатор наткнулся на препятствие в виде рекомендаций Роспотребнадзора, так как ни один из трех разработанных ведомством критериев в регионе не был соблюден, ограничения пришлось продлить. А недавнее решение губернатора по поводу открытия магазинов может сыграть не в пользу предстоящего голосования, отмечают источники.

Мне вообще не понятно, как Куйвашев разрешил магазинам даже с небольшой площадью открываться. Ведь предпосылок для этого нет — коэффициент прироста заболеваемости у нас пока больше 1, то есть, выше нормы,поделился мнением представитель партии «Яблоко».

Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

При этом в соседних регионах эпидобстановка значительно лучше. Тюменская область с 17 мая приступила к первому этапу снятия ограничений, с 30 мая начался второй. Всего в регионе 1981 заболевший коронавирусом и 34 смерти, коэффициент заболеваемости 0,78. Челябинская область уступает в показателях Тюменской — 3880 заболевших и 143 смерти. Однако и там рост числа зараженных идет на спад. 24 мая глава региона Алексей Текслер объявил о начале первого этапа выхода из режима ограничений.

В Свердловской области сейчас число заразившихся составляет более восьми тысяч человек. Губернатор региона Евгений Куйвашев связывает рост числа заболевших с увеличением количества тестирований на COVID-19.

В Свердловской области остается высоким количество выявленных случаев коронавируса. Это связано с тем, что мы проводим большое количество исследований, сделано уже больше 320 тыс. лабораторных тестов на COVID-19,пишет глава области на своей странице в Instagram.

По мнению врачей, основная причина увеличения числа заболеваемости — социальные факторы и интенсивность контактов.

Некоторым организациям разрешили работу, но при этом они должны брать на себя ответственность за здоровье сотрудников. Проверять в постоянном режиме эти компании не предоставляется возможным. Поэтому не понятно — соблюдают ли они санитарные правила,считает врач-инфекционист.

Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

В пример приводится все та же ситуация со вспышкой COVID-19 на складе «Красное и белое», которая отсрочила выход Свердловской области на плато заболеваемости.

Понятно, что для властей референдум носит принципиальный характер, отыграть назад нельзя. Все задачи поставлены Москвой и регионам просто необходимо их выполнить. Думаю, Свердловская область все-таки соберет явку в 60%. Те, кто побоятся идти на голосование из-за коронавируса, будут в меньшинстве. Тем более, есть вариант заочного голосования. Куйвашев, конечно, рискует, начиная выход из ограничений уже сейчас, но, с другой стороны, давление на него оказывают представители бизнеса, которые уже понесли немалые убытки из-за «коронавирусных выходных» и хотят начать восстанавливать работу в полном объеме,рассказал TagilCity.ru политолог Андрей Панов.