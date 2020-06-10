Левоцентристские и народно-патриотические партии объединились для выдвижения в Думу

«Российский общенародный союз» Сергея Бабурина стал первой партией, которая подписала соглашение. Позже к ней присоединились «Интернациональная партия России» Дамира Серажетдинова, «Народ против коррупции» Григория Анисимова и общероссийская общественная организация «Россия» Анатолия Усова. Об этом пишут “Новые известия”.

К 9 июня в состав коалиции входят восемь партий, что составляет 20% от всех ныне существующих политических партий в России.

По словам руководителя «Партии возрождения России» Игоря Ашурбейли, к коалиции должны присоединиться другие политические силы. Он отметил, что пришло время консолидации на “направлении народно-патриотического движения, поддержки людей труда”.

Партии отказались от лидера, чтобы внутри коалиции не возникали противоречия. Они приняли решение не затрагивать эту болезненную проблему и пойти другим путем.

Игорь Ашурбейли рассказал, что после объединения партии остались независимыми в политическом и юридическом смысле. Поскольку партийная идеология у них едина и отражена в коалиционном соглашении, альянс считается объединением равных партий, подчеркнул Ашурбейли.