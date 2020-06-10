Материалы дела о ДТП с пешеходами в Екатеринбурге переданы в ГСУ МВД
Сегодня, 15:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудниками ГИБДД УМВД по Екатеринбургу материалы проверки ДТП, произошедшего в центре города, были переданы в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, пишет Zank со ссылкой на руководителя ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Сюжеты: Екатеринбург
Он подчеркнул, что собранных материалов достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации авто, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Горелых также отметил, что решение о возбуждении уголовного дела может быть принято сегодня.
Напомним, ДТП произошло в центре Екатеринбурга на перекрестке Малышева — Мамина-Сибиряка. Fiat Ducato проехал на красный свет, и во время движения через перекресток столкнулся с автомобилем Hundai Accent, который двигался на зеленый свет. В результате столкновения Fiat занесло и отбросило на пешеходный переход, где люди начали переходить дорогу.
В результате три пешехода пострадали, один из них — 46-летняя женщина, скончалась от полученных травм в больнице.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей