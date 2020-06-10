Материалы дела о ДТП с пешеходами в Екатеринбурге переданы в ГСУ МВД

Он подчеркнул, что собранных материалов достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации авто, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Горелых также отметил, что решение о возбуждении уголовного дела может быть принято сегодня.

Напомним, ДТП произошло в центре Екатеринбурга на перекрестке Малышева — Мамина-Сибиряка. Fiat Ducato проехал на красный свет, и во время движения через перекресток столкнулся с автомобилем Hundai Accent, который двигался на зеленый свет. В результате столкновения Fiat занесло и отбросило на пешеходный переход, где люди начали переходить дорогу.