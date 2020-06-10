На Урале мужчина дал 8-летнему сыну покататься на мопеде и нарвался на штраф

Теперь отец ребенка оштрафован на сумму в 30 тысяч рублей за то, что передал транспортное средство лицу, который не имеет права управления. Кроме того, информация была передана в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в том же городе был пойман 17-летний подросток на питбайке. Он пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, чтобы не получить штраф. В ходе погони он совершал опасные маневры, создавая угрозу для себя и других. Когда автоинспекторы его догнали, то выяснилось, что прав на вождение транспорта у юноши не было. Ему было выписано несколько штрафов, а питбайк забрали на штрафстоянку.