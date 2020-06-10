На Урале начались выплаты опекающим граждан волонтерам во время пандемии
Согласно постановлению правительства РФ, отделением пенсионного фонда по Свердловской области началась выдача специальных выплат гражданам, взявшим под опеку оставшееся без помощи из-за пандемии короновируса население, сообщает пресс-служба УПФР.
Особая выплата будет производиться каждый месяц. Она положена волонтерам, сотрудникам социально ориентированных некоммерческих организаций, социальным работникам и гражданам страны, которые во время пандемии приняли под временную опеку инвалидов, пенсионеров и детей, оставшихся без попечения родителей.
В реестре граждан по Свердловской области насчитывается 123 человека, имеющих право на спецвыплату. Данный список утвержден на два предшествующих месяца — апрель и май.
Доплату произведут за период с 1 апреля по 30 мая, которая составит 12 130 рублей за каждого человека, взятого на попечение.
Напомним, в первых числах июня граждане Свердловской области получили «президентские» выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей, а также на малышей до трех лет по пять тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).