На Урале начались выплаты опекающим граждан волонтерам во время пандемии

Особая выплата будет производиться каждый месяц. Она положена волонтерам, сотрудникам социально ориентированных некоммерческих организаций, социальным работникам и гражданам страны, которые во время пандемии приняли под временную опеку инвалидов, пенсионеров и детей, оставшихся без попечения родителей.

В реестре граждан по Свердловской области насчитывается 123 человека, имеющих право на спецвыплату. Данный список утвержден на два предшествующих месяца — апрель и май.

Доплату произведут за период с 1 апреля по 30 мая, которая составит 12 130 рублей за каждого человека, взятого на попечение.