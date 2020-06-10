Подозреваемая в краже дамской сумки в парке тагильчанка сама пришла в полицию
Жительница Нижнего Тагила, подобравшая сумку в районе улицы Горошникова, сама пришла в полицейский участок, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
7 июня в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с заявлением о хищении сумочки обратилась 71-летняя пенсионерка. Сотрудники правоохранительных органов изучили видеозапись и определили личность подозреваемой. Через несколько дней женщина, которая забрала сумку с документами, пришла в дежурную часть.
Она оповестила, что прогуливалась по набережной вместе с приятельницей, увидела сумку и взяла с собой. Находящееся внутри имущество она решила вернуть, а денежные средства в размере пяти тысяч были израсходованы.
В отношении 57-летней жительницы микрорайона Красный Камень заведено уголовное дело части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). По данному делу ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Потраченные деньги подозреваемая возместила. Похищенное имущество возвращено пенсионерке.