Подозреваемая в краже дамской сумки в парке тагильчанка сама пришла в полицию

7 июня в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с заявлением о хищении сумочки обратилась 71-летняя пенсионерка. Сотрудники правоохранительных органов изучили видеозапись и определили личность подозреваемой. Через несколько дней женщина, которая забрала сумку с документами, пришла в дежурную часть.

Она оповестила, что прогуливалась по набережной вместе с приятельницей, увидела сумку и взяла с собой. Находящееся внутри имущество она решила вернуть, а денежные средства в размере пяти тысяч были израсходованы.