Родственники пропавшей тагильчанки Герасимовой рассказали о результатах экспертизы

Женщина призналась, что она все равно не верит в происходящее. Она отметила, что лично документов не видела, а на допросы семью не вызывали.

Напомним, Кристина Герасимова пропала в октябре 2019 года. Ее не могли найти в течение полугода. В мае тело девушки было обнаружено. Однако отец девушки не смог опознать ее, так как тело уже было неузнаваемым. Чтобы разобраться в происходящем мама Кристины обратилась на Первый канал. Эфир программы «На самом деле» вышел 4 июня. В нем на детектор лжи был вызван молодой человек девушки, а также ее отчим.