Родственники пропавшей тагильчанки Герасимовой рассказали о результатах экспертизы
Родственники пропавшей Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила рассказали о результатах генетической экспертизы тела девушки, найденной в лесу недалеко от трассы Реж-Артемовский, сообщает E1.
Бабушка девушки Надежда Николаевна рассказала, что это тело Кристины. Исследования это доказали — ДНК, полученная из волос и берцовых костей, совпала с образцами, полученными от родственников.
Женщина призналась, что она все равно не верит в происходящее. Она отметила, что лично документов не видела, а на допросы семью не вызывали.
В СУ СКР по Свердловской области не подтвердили, но и не опровергли информацию. Но уточнили, что расследование дела продолжается.
Напомним, Кристина Герасимова пропала в октябре 2019 года. Ее не могли найти в течение полугода. В мае тело девушки было обнаружено. Однако отец девушки не смог опознать ее, так как тело уже было неузнаваемым. Чтобы разобраться в происходящем мама Кристины обратилась на Первый канал. Эфир программы «На самом деле» вышел 4 июня. В нем на детектор лжи был вызван молодой человек девушки, а также ее отчим.