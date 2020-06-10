Самоизоляция, день семьдесят первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подтверждено еще шесть случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Так, общее количество заболевших достигло 318 человек.

Однако на карте, которую опубликовал Роспотребнадзор, на 16 часов 10 июня отмечено 312 точек в различных районах Нижнего Тагила. При этом большинство заболевших находится на Вагонке.

В санатории «Сосновый бор» будет организовано 50 мест для пациентов с легкой формой коронавируса или без симптомов.

В Нижнем Тагиле в «Сосновом бору» будут лечить бессимптомных больных COVID-19

Все чаще тагильчане в социальных сетях жалуются на работу травматологий. Особенно много сообщений поступает от матерей, чьих детей в период пандемии отказываются принимать. TagilCity.ru выяснило, как работают травмпункты.

«Ребенка просто пинали». Как работают травматологии Нижнего Тагила в период пандемии

При посещении общественных мест всегда есть вероятность заражения коронавирусом. Именно потому рекомендуется пользоваться бесконтактным методом оплаты. TagilCity.ru совместно с регоператором «Рифей» подготовило для жителей Нижнего Тагила ряд советов.

Как в Нижнем Тагиле оплатить услуги по обращению с ТКО и не заразиться коронавирусом

В целом по Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 284 случая заболевания коронавирусом. Так, общее количество заболевших составляет 8194 человека. Кроме того, подтверждено два новых летальных случая, а общее число смертей составило 48 человек.