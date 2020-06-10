Свердловчане сообщили о ненадлежащем содержании животных на ферме «Бархатные рога»
Сегодня, 23:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Сысертском районе прокуратура начала проверку из-за обращения местных жителей о содержании животных на ферме «Бархатные рога», сообщает пресс-служба ведомства.
По словам жителей района, на ферме в ненадлежащем состоянии содержатся верблюд, медведи и другие звери. Прокуратура привлечёт ветеринаров и проверит соблюдение законодательства.
Издание «Подъем» рассказало, что во время посещения фермы медведь спал в остатках еды, которые начали гнить, и своих экскрементах.
Вся шерсть в грязных колтунах. Сегодня днем температура была +29 градусов, а у медведя не было даже воды, сообщает издание.
В период пандемии многие фермы и зоопарки остались без средств на то, чтобы прокормить животных. Так, владельцы частного зоопарка в Нижнем Тагиле просили о помощи для зверей, в Екатеринбурге питомцы научного зоопарка также остались без еды.
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