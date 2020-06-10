Свердловчане сообщили о ненадлежащем содержании животных на ферме «Бархатные рога»

По словам жителей района, на ферме в ненадлежащем состоянии содержатся верблюд, медведи и другие звери. Прокуратура привлечёт ветеринаров и проверит соблюдение законодательства.

Издание «Подъем» рассказало, что во время посещения фермы медведь спал в остатках еды, которые начали гнить, и своих экскрементах.

Вся шерсть в грязных колтунах. Сегодня днем температура была +29 градусов, а у медведя не было даже воды, сообщает издание.