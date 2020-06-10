Свердловский губернатор ответил на вопрос о «неверной» коронавирусной статистике

В соцсети губернатору задали вопрос о неверности статистики. Его спросили, как получается, что людей на улицах все больше, а число зараженных снижается. Пользователь предположил, что цифры занижаются для того, чтобы провести парад и голосование.

Губернатор пояснил, что скрывать информацию нереально, и это не имеет смысла.

Если люди заболевают, попадают в больницы, где-то специалисты-дезинфекторы появляются — это же всем видно, особенно в век высоких технологий и развитых социальных медиа,написал губернатор.