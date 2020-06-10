Свердловский губернатор ответил на вопрос о «неверной» коронавирусной статистике
Сегодня, 21:44ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Евгений Куйвашев в своём Instagram ответил на вопрос, касаемо статистики по коронавирусу в Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
В соцсети губернатору задали вопрос о неверности статистики. Его спросили, как получается, что людей на улицах все больше, а число зараженных снижается. Пользователь предположил, что цифры занижаются для того, чтобы провести парад и голосование.
Губернатор пояснил, что скрывать информацию нереально, и это не имеет смысла.
Если люди заболевают, попадают в больницы, где-то специалисты-дезинфекторы появляются — это же всем видно, особенно в век высоких технологий и развитых социальных медиа,написал губернатор.
Вчера вице-губернатор Павел Креков сообщил, что свердловская область вышла на плато по коронавирусу. Число заболевших людей не превышает количество выписанных из больниц.
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