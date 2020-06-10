Уральский боец Петр Ян подписал соглашение на бой за титул в UFС
Сегодня, 09:54ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Петр Ян — уральский боец UFC из бойцовского клуба «Архангел Михаил» подписал контракт на титульный бой в наилегчайшем весе. Его противником станет бразилец Жозе Алдо. Поединок возглавит турнир UFC251, который состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, сообщает Е1.
Чтобы получить право на бой за титул бойцу понадобилось более двух лет. 23 июня 2018 года в UFC Ян одержал победу над японцем Тэруто Исихара, после чего провел еще пять дебютных поединков. В лиге ACB боец трижды дрался за пояс и дважды проходил всю отведенную дистанцию. Поединок с Алдо станет для Яна первой пятираундовой встречей в UFC и четвертой в карьере.
Петр Ян третий месяц находится на сборах в Таиланде. Во время режима самоизоляции он тренировался дома. Но две недели назад смог приступить к полноценным тренировкам.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей