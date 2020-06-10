Уральский боец Петр Ян подписал соглашение на бой за титул в UFС

Чтобы получить право на бой за титул бойцу понадобилось более двух лет. 23 июня 2018 года в UFC Ян одержал победу над японцем Тэруто Исихара, после чего провел еще пять дебютных поединков. В лиге ACB боец трижды дрался за пояс и дважды проходил всю отведенную дистанцию. Поединок с Алдо станет для Яна первой пятираундовой встречей в UFC и четвертой в карьере.