Уральский ВУЗ вошел в рейтинг лучших университетов планеты

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В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds попал УрФУ, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Среди университетов Урала в рейтинге числятся такие вузы как Уральский федеральный университет (УРФУ) занял 331 место, Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Пермский государственный университет (ПГНИУ) они оказались в группе на 801 позиции из 1000.
Среди российских вузов, из 28 попавших в рейтинг, наиболее высокие позиции занял — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), он числится 74-м в списке.
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