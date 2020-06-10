Уральский ВУЗ вошел в рейтинг лучших университетов планеты

Среди университетов Урала в рейтинге числятся такие вузы как Уральский федеральный университет (УРФУ) занял 331 место, Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Пермский государственный университет (ПГНИУ) они оказались в группе на 801 позиции из 1000.