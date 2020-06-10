Уральцам объяснили как пройдет голосование по поправкам в Конституцию
Жителям Свердловской области разъяснили порядок голосования по поправкам в Конституцию на дому, сообщает «Областная Газета».
Голосование продлится семь дней, начиная с 25 июня, и закончится 1 июля. Участковые избирательные комиссии будут работать с 8:00 до 20:00.
Кроме избирательных участков свердловчане смогут проголосовать на дому, либо в придомовых территориях. Обращения могут быть поданы: в участковую комиссию в период с 16 июня до 17:00 1 июля 2020 года (устно или письменно), а также лично или через портал госуслуг в период с 5 июня и до 16:00 местного времени 21 июня 2020 года.
На Урале заработает колл-центр. Горячая линия по вопросам голосования работает по будням с 9:00 до 18:00. Задать любые вопросы можно по номеру: 8-800-550-40-96. На сайте Общественной платы Свердловской области появилась кнопка «Горячая линия». Всю интересующую информацию можно найти в разделе «Вопрос-ответ».
Для желающих проголосовать дома будут сформированы специальные пакеты, в которых будет бюллетень для голосования, заявление о предоставлении возможности голосования вне специального помещения, одноразовые перчатки, маска и ручка, санитайзер и буклет с разъяснениями порядка голосования.
Члены комиссии разместят пакет на дверной ручке квартиры голосующего. Рядом с дверью установят специальный переносной ящик для бюллетеня. Все документы можно будет заполнить у себя в квартире. Далее опустить бюллетень в ящик, а заявление — в специальный кармашек на нём. Члены комиссии заберут ящик, и на этом процедура голосования на дому будет закончена.