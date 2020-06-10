В Екатеринбурге оштрафован устроивший катание в купальниках в бассейне водитель
Сегодня, 18:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге, водитель, который накануне вечером устроил катание по центру города девушек в купальниках в телеге-бассейне оштрафовали на 1000 рублей, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пояснили изданию в ГИБДД, машиной управлял 19-летний житель Екатеринбурга. Его стаж вождения составляет один год. Также установлено, что он уже не раз привлекался к административной ответственности.
Молодой человек автоинспекторам рассказал, что хотел принести радость окружающим. Об опасности пассажиров он не подумал.
Напомним, накануне вечером в центре Екатеринбурга молодой человек катал девушек в купальниках на телеге-бассейне. Видео попало в социальные сети. В результате на молодого человека был составлен административный протокол.
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