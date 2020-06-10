В Екатеринбурге оштрафован устроивший катание в купальниках в бассейне водитель

Как пояснили изданию в ГИБДД, машиной управлял 19-летний житель Екатеринбурга. Его стаж вождения составляет один год. Также установлено, что он уже не раз привлекался к административной ответственности.

Молодой человек автоинспекторам рассказал, что хотел принести радость окружающим. Об опасности пассажиров он не подумал.