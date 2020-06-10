В Екатеринбурге суд оставил под стражей обвиняемого в похищении Владимира Яшина
Сегодня, 17:24ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге районный суд оставил под стражей Алексея Маркова-Боброва, который обвиняется в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина, сообщает пресс-служба областного суда.
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Там отметили, что мера пресечения действует до 4 сентября 2020 года включительно.
Осенью 2019 года стало известно о пропаже арбитражного управляющего Владимира Яшина. Вскоре было обнаружено его тело. По версии следствия, подозреваемые похитили Яшина, чтобы получить от него крупную сумму средств. Его некоторое время пытали, а после того, как он скончался, тело было выброшено на обочину дороги.
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