В Екатеринбурге суд оставил под стражей обвиняемого в похищении Владимира Яшина

Осенью 2019 года стало известно о пропаже арбитражного управляющего Владимира Яшина. Вскоре было обнаружено его тело. По версии следствия, подозреваемые похитили Яшина, чтобы получить от него крупную сумму средств. Его некоторое время пытали, а после того, как он скончался, тело было выброшено на обочину дороги.