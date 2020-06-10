В Екатеринбурге суд разрешил застройщику не согласовывать с мэрией внешний вид зданий

В 2019 году по решению суда норма, согласно которой застройщик должен согласовывать внешний облик зданий, был отменена. Черных выиграл суд, причиной разбирательств стали споры с властями из-за проекта ЖК «Парк Победы». Однако власти столицы Урала не согласились с решением суда и подали апелляцию. Черных подчеркнул, что не против находиться в диалоге с мэрией, но, по его словам, чтобы это не было подавлением иного мнения.