В Екатеринбурге «целительница» обманула одинокую маму на 710 тысяч рублей

Пострадавшая Ирина рассказала порталу, что по пути на работу ее остановила женщина славянской внешности лет 60. Знахарка представилась Натальей Ивановной, начала говорить о том, что девушку ожидает опасность, нужно немедленно снять порчу, добавив, что видит таких людей издалека.

Ирина не предала смысла этим словам. Но вернувшись домой набрала номер, который сохранила при встрече. Вспомнив все слова шестидесятилетней женщины, молодая мама поддалась на эмоциональное давление.

У меня дочке восемь лет, есть проблемы со здоровьем, наблюдаемся у невролога. Но ничего критичного нет. Но в тот момент я испугалась сообщает потерпевшая.

Наталья Ивановна созванивалась с Ириной каждый день, назначала встречи на улице Шварца, якобы возле своего домика. Денег за это не просила. Чтобы вызвать доверие, целительница приводила с собой беременную девушку, которая нуждалась в помощи.

Женщина показывала различные ритуалы, заговаривала узелки, а также брала драгоценности, которые возвращала на следующий день, под предлогом снятия порчи. О встречах Ирина никому не рассказывала.

Целительница уверяла, что все плохое нужно перевести в деньги, под предлогом того, что они являются самым грязным предметом. Приказала найти 210 тысяч и положить их под матрас. Ирина взяла кредит. Но после встречи, женщина заявила, что для снятия порчи нужно еще 500 тысяч. Потерпевшая оформила второй кредит в банке и добавила новые купюры под матрас.

Затем последовала очередная встреча, на которую женщина повелела принести личную вещь девушки. Ирина отдала свою футболку. Наталья Ивановна тут же приказала положить все деньги в пакет. По инерции мама выполнила задание. После этого мошенница назначила встречу на том же месте. Ни беременная девушка, которая ходила вместе с ними за компанию, ни сама гадалка не пришла.

Ирина подала заявление в полицию. Заведено уголовное дело. В участковом участке сообщили, что таким методом аферисты заманивают жертву, пытаясь вызвать максимальное доверие: приводят посторонних людей, показывают магические фокусы, возвращают ценные сбережения, пугают смертью близких родственников.