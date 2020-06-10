В генпрокуратуре не получали жалобу на бывшую сотрудницу прокуратуры Нижнего Тагила
Сегодня, 19:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В генпрокуратуре заявили, что не получали обращение сотрудников прокуратуры Екатеринбурга с жалобой на действия прокурора города Светланы Кузнецовой, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
3 июня СМИ сообщили, что сотрудники прокуратуры Екатеринбурга написали анонимное письмо на прокурора уральской столицы, в котором обвинили ее в некорректном общении с сотрудниками. При этом к обращению была приложена аудиозапись, на которой Кузнецова отчитывала сотрудник за потерю жалобы гражданина. Также сообщалось, что открытое письмо обращено к генпрокурору Игорю Краснову. Однако в генпрокуратуре пояснили, что не получали обращения.
Напомним, что Светлана Кузнецова занимала должность прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила и в 2015 году была назначена на должность прокурора Екатеринбурга.
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