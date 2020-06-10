В генпрокуратуре не получали жалобу на бывшую сотрудницу прокуратуры Нижнего Тагила

3 июня СМИ сообщили, что сотрудники прокуратуры Екатеринбурга написали анонимное письмо на прокурора уральской столицы, в котором обвинили ее в некорректном общении с сотрудниками. При этом к обращению была приложена аудиозапись, на которой Кузнецова отчитывала сотрудник за потерю жалобы гражданина. Также сообщалось, что открытое письмо обращено к генпрокурору Игорю Краснову. Однако в генпрокуратуре пояснили, что не получали обращения.