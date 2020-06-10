В Нижнем Тагиле автомеханик похитил с машин клиентов запчасти на 600 тысяч рублей

Мужчина, работая в автосервисе, обманным путем похищал запчасти у клиентов для последующей продажи на собственные нужды. Таким образом, в мае 2019 года он снял запчастей с Volkswagen Jetta на 500 тысяч рублей, владельцем которой являлась 56-летняя тагильчанка. Жертвой механика стало еще одно транспортное средство, общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. В последнем случае мужчина не снимал запчасти, а брал деньги с хозяина автомобиля на покупку необходимых деталей, которые так и не купил.