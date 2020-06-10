В Нижнем Тагиле автомеханик похитил с машин клиентов запчасти на 600 тысяч рублей
Следователи отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» направили в суд уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины за кражу в крупном размере, сообщается в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Мужчина, работая в автосервисе, обманным путем похищал запчасти у клиентов для последующей продажи на собственные нужды. Таким образом, в мае 2019 года он снял запчастей с Volkswagen Jetta на 500 тысяч рублей, владельцем которой являлась 56-летняя тагильчанка. Жертвой механика стало еще одно транспортное средство, общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. В последнем случае мужчина не снимал запчасти, а брал деньги с хозяина автомобиля на покупку необходимых деталей, которые так и не купил.
Мужчина, ранее судимый за подделку документов, признал свою вину, частично возместив причиненный владельцам ущерб. По факту произошедшего мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере), ч. 2 ст. 159 (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Однако по окончанию следствия мужчина вновь попал под подозрение полицейских. В полицию обратился гражданин с заявлением о хищении 600 тысяч рублей. В ходе оперативно — розыскных мероприятий была установлена личность похитителя, им оказался тот самый автомеханик. Мужчина признал свою вину, на украденные деньги он приобрел себе мотоцикл. По факту кражи денежных средств продолжается расследование.