В Нижнем Тагиле на один день изменится расписание движения трамваев
Сегодня, 14:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в четверг, 11 июня, изменится расписание движения трамваем. Это связано с тем, что день предпраздничный, а потому укороченный на один час, сообщает МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, изменения коснутся 6, 7, и 17 маршрутов в интервале с 15.03 до 18.15.
Трамвай 11 маршрута с Северного поселка отправится на час раньше — в 15.35 вместо 16.35, а рейсы шестого маршрута в 15.05 и 17.10 от УВЗ и в 17.40 с Северного поселка будут отменены.
Кроме того, отменяется рейс с отправлением в 17.15 от УВЗ. Однако вместо этого будет назначено два рейса по первому маршруту от УВЗ до улицы Островского в 15.18 и 15.47.
Отмечается, что отправления в 16.08, 16.40, 16.51 и 17.01 от УВЗ до ГГМ будут сохранены.
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