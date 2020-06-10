В Нижнем Тагиле на один день изменится расписание движения трамваев

Так, изменения коснутся 6, 7, и 17 маршрутов в интервале с 15.03 до 18.15.

Трамвай 11 маршрута с Северного поселка отправится на час раньше — в 15.35 вместо 16.35, а рейсы шестого маршрута в 15.05 и 17.10 от УВЗ и в 17.40 с Северного поселка будут отменены.

Кроме того, отменяется рейс с отправлением в 17.15 от УВЗ. Однако вместо этого будет назначено два рейса по первому маршруту от УВЗ до улицы Островского в 15.18 и 15.47.