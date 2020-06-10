В Нижнем Тагиле планируют завершить ремонт парка Победы ко Дню города
В Нижнем Тагиле сдать в эксплуатацию парк Победы на ГГМ планируется ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации города.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» МУП «Тагилдорстрой» занимается обустройством четырех проектов благоустройства общественных территорий Нижнего Тагила. Заместитель директора компании Илья Кузнецов рассказал, что на объектах работы ведутся в соответствии с жестким графиком.
Одним из мест обустройства является парк Победы. Строители планируют завершить ремонтные работы ко Дню города. На данный момент уже закончен демонтаж асфальтобетонного покрытия, а также старых опор наружного освещения.
Подрядчики начали планировать центральную аллею и прилегающие к ней дорожки.
Представитель МУП «Тагилдорстрой» рассказал, что уже установлено больше 500 погонных метров гранитного поребрика, подготавливается пешеходная зона, а со следующей неделе начнется мощение тротуарной плитки.
Параллельно проводятся работы по монтажу электрических линий и оборудования. В парке будут дополнительно установлены светильники, чтобы подсвечивать территорию вечером.
Кроме того, продолжается строительство парка за школой № 100. Каждый день на площадке трудится от пяти до 10 единиц техники. Когда площадка будет подготовлена, подрядчики начнут завозить материалы для отсыпки, начнут благоустраивать тротуары, устанавливать бортовой камень.